إنشاء شبكة لتجفيف المياه السطحية والجوفية بقرية الحجاز في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية إنه بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل الفورى والسريع مع كافة الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة.

وأضاف الشيمي ان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، امر بتشكيل لجنة برئاسة المهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية وتشمل في عضويتها مديرية الطرق والنقل برئاستى ورئاسة مركز ومدينة الاسماعيلية ورئيس القرية، للنزول علي الطبيعة .

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للصرف ومديرية الطرق والنقل ومجلس مدينة الإسماعيلية واستشاري المحافظة للاعمال المدنية.

وقررت اللجنة المشكلة بإنشاء"شبكة تجفيف " لسحب المياه الجوفية والمياه السطحية المنسوب الطبيعي" حفاظا علي الثروة العقارية الموجودة بالمنطقة وتيسيرا علي المواطنين،باعتبار المنطقة من المناطق التي تحتاج إلي اعمال تحسين للبيئة.

لذلك تم تكليف مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية،لما لها من سابقات اعمال في هذا المجال، بتنفيذ توصيات اللجنة وانشاء شبكة تجفيف خاصة بمنطقة الكيلو 2"قرية الحجاز"؛ علي ان يتم ضخ "مياه التجفيف " المياه الناتجة عن شبكة التجفيف لري المسطحات الخضراء، بمدينة الإسماعيلية عن طريق"وصلة " تم تنفيذها بالدفع النفقي اسفل ترعة بورسعيد الي الطريق الدائري.

واكد المهندس احمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية علي ان تستغرق الاعمال الجارية في المشروع لمدة 6 شهور متتالية يتبقي منها 5 شهور فقط للانتهاء من جملة الاعمال للمشروع ، وذلك طبقا للتعليمات الصادرة من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة إنهاء المشروع .