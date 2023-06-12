إصابة مراقب سقط من سلم مدرسة أثناء متابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بكسر في الساق اليسرى، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من على سلم مدرسة أثناء متابعة امتحانات الثانوية العامة في لجان مدرسة الشهيد أحمد الدرديري للغات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، إشارة تفيد بإصابة إسماعيل إ، مراقب امتحانات الثانوية العامة في لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 1843 بمدرسة الشهيد أحمد الدرديري للغات بمدينة العاشر من رمضان، بكسر في الساق اليسرى.

وتبين حدوث إصابة المراق إثر سقوطه من على سلم المدرسة، وتم الدفع بعربة اسعاف المترمركزة بالقرب من اللجة ونقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة.