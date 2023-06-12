إصابة عاملة في امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

أصيبت عاملة في إحدى مدارس لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بحالة ارتفاع في ضغط الدم، اليوم الاثنين؛ وذلك أثناء عملها ضمن خدمات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية إشارة تفيد بإصابة إيمان محمد صفوت، 45 سنة، عاملة ضمن خدمات لجان امتحانات الثانوية العامة في مدرسة أبو بكر الصديق بمركز ومدينة ههيا، بارتفاع في ضغط الدم.

تم الدفع بسيارة الإسعاف المتمركز في أقرب نقطة تمركز من اللجنة الامتحانية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.