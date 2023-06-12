أفغانستان تدعو المنظمات الدولية وجماعات الإغاثة على استئناف عملياتها الإنسانية

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دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء الأفغاني مولوي عبد الكبير، المنظمات الدولية وجماعات الإغاثة إلى استئناف عملياتها في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء القائم بأعمال رئيس الوزراء الأفغاني مع روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وقال "عبد الكبير" إن أكثر من 550 من المسؤولين العسكريين والمدنيين الحكوميين السابقين قد عادوا بالفعل إلى أفغانستان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 13 شخصًا من بينهم بعض أعضاء طالبان البارزين وأصيب أكثر من 30 آخرين في أحدث هجوم إرهابي في بدخشان شمال شرقي البلاد أمس الأول.

وطلب المسؤول الأفغاني، من المجتمع الدولي إزالة أسماء كبار أعضاء طالبان من "القائمة السوداء"، وقال إن إدارة طالبان تريد الحفاظ على علاقات دبلوماسية نشطة وجيدة مع المجتمع الدولي.

وأضاف أن المنظمات الدولية وجماعات الإغاثة يمكن أن تستأنف عملياتها في أفغانستان، وأن المجتمع الدولي يمكن أن يكمل المشاريع غير المكتملة في أفغانستان.

وتابع: أن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المزري في أفغانستان وسط ما تشهده البلاد من جفاف وفقر، فإن الشعب الأفغاني في حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات الدولية.