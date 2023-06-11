هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد منظمة بلانتري الدولية بعدد من منشآتها ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن زيارة وفد منظمة بلانتري planetree الدولية، وذلك لعدد من منشآتها بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان الهيئة، استهلت الزيارة بمستشفى النصر التخصصي، أول مستشفى حكومي حاصل على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وذلك بهدف تقييم تجربة المريض داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث تم الاستماع لشرح مُفصل عن محور رضاء المنتفعين، وآليات التواصل مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤشرات قياس واستطلاع آراء المنتفعين عن جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم بمنشآت الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتابع البيان: تم تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى من العيادات الخارجية، وأقسام الداخلي، والأجنحة الفندقية، وتم التعرف على نظم الإحالة، ورحلة المريض داخل المنشأة، منذ دخوله المنشأة حتى خروجه من المستشفى بعد تشخيص الحالة وتلقي الخدمة الطبية اللائقة، ومن ثم تقييم المنتفع لمستوى الخدمة الطبية التي تلقاها سواء من خلال نظام الفيد باك أو الاستبيانات أو الكول سنتر أو صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة برضاء المنتفعين فضلًا عن مكاتب رضاء المنتفعين داخل كل منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية.

واستكمل البيان: تم تفقد مركز طب أسرة تعاونيات الزهور كنموذج لمنشأة رعاية أولية، تقدم خدمات طب الأسرة باعتبار وحدات طب الأسرة هي بوابة المنتفع لتلقي الخدمة الطبية لمنتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المنتفع، وتم التعرف على دور المركز و نظم الإحالة من الرعاية الأولية الى مستوى الرعاية الثانوية والثالثية.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور مايكل جيفليانو، مدير العمليات بمنظمة بلانتري planetree الدولية، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، معربًا عن سعادته وفخره الفريق المتميز من العاملين سواء بمستشفى النصر التخصصي، أو بمركز طب أسرة تعاونيات الزهور، آملًا أن تنضم المنشآت لعائلة بلانتري planetree.

هذا، وقد رافق الوفد خلال الزيارة كل من الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، والدكتور مازن علاء الدين، عضو الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتورة شيماء عبدالعال، نائب مدير إدارة رضاء المنتفعين للشؤون الفنية.

وكان في استقبالهم من فرع بورسعيد كل من، الدكتورة رانيه فاروق مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع بورسعيد، والدكتورة إيمان صبري عضو إدارة رضاء المنتفعين، والدكتور هاني العناني، مدير مستشفى النصر التخصصي، الدكتور أسامة حسين، المدير الطبي للمستشفى، والدكتورة سها عياد نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد عصام طرابية، مدير مركز طب أسرة تعاونيات الزهور، والدكتورة إيمان عبد الهادي، مدير إدارة الإعلام بفرع بورسعيد، الدكتور يوسف السلكاوي، عضو مكتب مدير فرع الهيئة بورسعيد.

جدير بالذكر، أن بلانتري planetree هي منظمة دولية تعتمد المنشآت الصحية وفقا للمعايير المتمركزة حول المريض، وتعمل على تأسيس معايير لمقدمي الرعاية الصحية تتناسب مع احتياجات المرضى، كما تعمل أيضًا على تعزيز التفاعل البشري في رعاية المرضى، وتثقيف المرضى، وذويهم بجميع المعلومات اللازمة عن حالتهم الصحية وتولي اهتمامًا بالغًا للدعم المجتمعي في رحلة العلاج.