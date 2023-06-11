معهد دراسة الحرب: بوتين يعترف ببدء الهجوم المضاد لأوكرانيا

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أفاد معهد دراسة الحرب الأمريكي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بأن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ مؤخرًا وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال لديها إمكانات هجومية.

وقال المحللون في تقرير على الموقع الإلكتروني للمعهد إن هذا يعد خروجًا عن جهود الكرملين السابقة للتقليل من أهمية الهجمات المضادة الأوكرانية.

وأضاف المحللون أن "مناقشة بوتين للهجوم المضاد الأوكراني يعد خروجًا ملحوظًا عن نهجه السابق الذي يتسم بالابتعاد عن مناقشة حقائق ساحة المعركة وقد يشير إلى أن الكرملين يتعلم من نهجه الفاشل السابق للتقليل خطابيًا من الهجمات المضادة الأوكرانية الناجحة في عام 2022".

وقال بوتين أن القتال مازال مستمرا لمدة خمسة أيام وأدعى أن القوات الأوكرانية "لم تصل إلى أهدافها في أي منطقة قتالية".

وزعم بوتين أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة وعزا النجاحات الروسية إلى المعدات العسكرية متفوقة والأفراد الروس مضيفا أن القيادة العسكرية الروسية تقيم الوضع الحالي "بشكل واقعي" و "ستبني على هذه الحقائق".