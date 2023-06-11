معرض عمارة المسجد النبوى يستقبل الزوار يوميا لإثراء تجربتهم المعرفية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن المعرض يعمل على إبراز الجوانب المعمارية للمسجد النبوي، كما يضم عددًا من التقنيات الحديثة، والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة، والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، إضافة إلى مركز الأفلام التلفزيونية، وقاعة للعروض السينمائية التي تروي قصة عمارة المسجد النبوي.

كما يشتمل المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة، تتضمن عددا من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين، والقطع الأثرية القديمة المحفوظة، كما يسلط المعرض الضوء على معالم المسجد النبوي، منها المنبر والمحراب، والقباب والمظلات، والأبواب، والأذان والمؤذنين والمآذن والمنارات، للزوار وذلك لزيادة المعرفة بأهم معالم المسجد النبوي.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، في إثراء تجربة الزائر، وإبراز جوانب عمارة المسجد النبوي وما يقدم فيه من خدمات جليلة.