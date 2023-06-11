اليوم السابع
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الأحد، 11 يونيو 2023 02:07 م
أكرم القصاص
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معرض عمارة المسجد النبوى يستقبل الزوار يوميا لإثراء تجربتهم المعرفية

الأحد، 11 يونيو 2023 01:34 م
معرض عمارة المسجد النبوى يستقبل الزوار يوميا لإثراء تجربتهم المعرفية المسجد النبوى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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يستقبل معرض عمارة المسجد النبوي الزوار يوميًا لإثراء تجربتهم المعرفية، وذلك من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن المعرض يعمل على إبراز الجوانب المعمارية للمسجد النبوي، كما يضم عددًا من التقنيات الحديثة، والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة، والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، إضافة إلى مركز الأفلام التلفزيونية، وقاعة للعروض السينمائية التي تروي قصة عمارة المسجد النبوي.

كما يشتمل المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة، تتضمن عددا من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين، والقطع الأثرية القديمة المحفوظة، كما يسلط المعرض الضوء على معالم المسجد النبوي، منها المنبر والمحراب، والقباب والمظلات، والأبواب، والأذان والمؤذنين والمآذن والمنارات، للزوار وذلك لزيادة المعرفة بأهم معالم المسجد النبوي.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، في إثراء تجربة الزائر، وإبراز جوانب عمارة المسجد النبوي وما يقدم فيه من خدمات جليلة.


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