مصر للطيران تفتتح خطين جديدين إلى مانشستر بإنجلترا ودلهى بالهند

كتب أحمد مصطفى

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل أحدث خطوطها الجوية إلي كل من مانشستر بإنجلترا اعتبارًا من يوليو القادم، ودلهي بالهند اعتبارًا من أغسطس القادم.

ويأتى افتتاح هذه الخطوط الجديدة في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني للربط بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري،

واستكمالا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة الخطوط التي تصل إليها مباشرة حيث أضافت مصر للطيران مؤخرا إلي شبكة خطوطها خط دكا ببنجلاديش ونيوجيرسي بأمريكا الشمالية.

حيث تمثل هذه الخطوط الجديدة نقاط توسع إضافية لشبكة مصرللطيران في قارتي آسيا وأوروبا وتخدم عملاء جدد للشركة حول العالم، حيث إنه من المخطط أن تشغل الشركة 5 رحلات أسبوعية إلى مانشستر بإنجلترا اعتبارا من 15 يوليو القادم أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد بطراز B737-800NG، علي أن تكون رحلة الذهاب في العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS781 والتي تصل في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مانشستر.

أما عن خط دلهي بالهند فمن المقرر أن تشغل الشركة 4 رحلات أسبوعية اعتبارا من الأول من أغسطس القادم، كما تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها علي هذا الخط بأحدث طرازات الشركة A320neo، علي أن تكون رحلة الذهاب الساعة 11:40 بتوقيت القاهرة علي رحلة رقم MS973 أيام الجمعة والأحد و تصل الساعة 20:45 بتوقيت دلهي، كما تقلع رحلة أخري الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة علي رحلة رقم MS975 أيام الخميس والسبت وتصل الساعة 8:55 اليوم التالي بتوقيت دلهي.