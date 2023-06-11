مشجع زملكاوى يذبح عجلين ويعزم أهالى قريته بالشرقية لدعم النادى الأهلى.. صور

الشرقية- فتحية الديب

يشتهر الشراقوة بالكرم والجود، وفى لافتة طيبة تدل على المعدن المصري الأصيل، قام محمد تهامى 46 عامًا من أبناء قرية كفر جمعة بمحافظة الشرقية، بذبح عجلين ودعوة مشجعى الأهلى والزمالك من أهالى قريته، لمشاهدة مباراة النادى الأهلى مع الوداد الرياضى، أمام منزله، حيث أعد لذلك شاشة عرض وكراسى وفراشة.

وقال محمد تهامى لـ"اليوم السابع" إنه يجب على أى مصرى أن يلتف حول النادى الأهلى لدعمه فى مباراته اليوم، وخاصة أنه يحمل اسم مصر وفى حال فوزه سوف يقال النادى الأهلى المصري وذلك من أجل نبذ العصبية.

فيما احتشد جماهير ناديي الوداد الرياضي والأهلي للتوافد على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، لحضور اللقاء المرتقب الذى سيقام فى العاشرة من مساء اليوم الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.



مشجع زملكاوى يذبح عجلين ويعزم أهالى قريته لدعم النادى الأهلى (1)