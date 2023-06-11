محافظ المنيا يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى ويشيد بأوجه التعاون بين الجانبين

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الأحد، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، يرافقه عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ومروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا، واللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث سيجرى الوفد، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا ، ضمن أنشطة إتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر بـ79 مليون جنيهاً.

أكد المحافظ على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي، مشيرا ً إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية و الشباب و الرياضة و التعليم فى بعض القرى.

أكد كريستيان برجر، أن الاتحاد الأوروبي ومصر يتعاونان وبشكل وثيق من أجل مواجهة التحديات المشتركة والسعي لإقامة علاقات قوية في العديد من المجالات، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول، مشيراً إلى أن المنيا من أهم المحافظات للاتحاد الأوروبي ، حيث ينفذ فيها العديد من المشروعات الناجحة والتي تخدم القضايا التنموية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يسعى بشكل متواصل ومستمر لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض محافظة المنيا في كافة القطاعات، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بتنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.

كما أكد محافظ المنيا حرص الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن ، من خلال تنفيذ مبادرات ناجحة وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مستعرضاً و أبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها.

وأشاد المحافظ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحد من الهجرة غير النظامية، وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل عبر إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود جيد، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتي ظهرت جليةً من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

من جانبه، قال مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا ، إن المشروعات التي مولها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجهاز تنقسم الى مشروعات تنمية أساسية وتنمية مجتمعية متعددة منها ( محو أمية ، رصف ، شبكات مياه ـ، ترميم وحدات صحية وأخرى بيطرية ، مراكز شباب ، تدريب من أجل التشغيل ، مشروعات بقطاع الصحة وأخرى بقطاع البيئة)، لافتاً إلى أن تلك المشروعات وفرت ما يقرب من 570 ألف يومية عمل.

ويتضمن برنامج الوفد زيارة العديد من المشروعات الخدمية تشمل مركز شباب ووحدة صحية بجبل الطير القبلية في مركز سمالوط ، إلى جانب زيارة عدد من الأماكن السياحية منها ، زيارة متحف ملوى والأشمونين وتل العمارنة بمركز ملوى.