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محافظ القليوبية يستقبل وكيل البرلمان وسفير أذربيجان بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية

الأحد، 11 يونيو 2023 11:32 ص
محافظ القليوبية يستقبل وكيل البرلمان وسفير أذربيجان بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية جانب من اللقاء
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عادل علييف الوكيل الأول للمجلس الوطني الأذربيجاني (البرلماني)، والسفير ألخان بولوخوف سفير أذربيجان فى مصر، وعابدين فرز علييف محافظ أبشرون، بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لوضع باقات من الزهور على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان، وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية.
 
بدأت مراسم اللقاء بوضع باقات من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان وزعيمها الشعبي، وكان رئيسًا لها بناءً على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالًا للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية"، في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان في عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.
 
وأعرب محافظ القليوبية، أن المحافظة سعيدة بالتآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية لاسيما جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.
 
وأكد سفير أذربيجان، على سعادته بحسن استقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، والتي تنال اهتماما كبيرا من المحافظة، مشيرا أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخيه تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان، مشيرا إلى أن السفارة بصدد تنظيم احتفالية أخرى بالعاصمة باكو وسيشارك فيها العديد من الشخصيات المصرية والبرلمانية بمصر وأذربيجان.
 
وأشاد عابدين فرز علييف محافظ أبشرون، بالدور المهم الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين من أجل تقوية العلاقات الثنائية على جميع المستويات وأهمية التعاون البرلماني المشترك وتنشيط دور مجموعة الصداقة في برلماني البلدين.
 
تمثال وعيم أذربيجان بحديقة الصداقة بالقناطر الخيرية
تمثال وعيم أذربيجان بحديقة الصداقة بالقناطر الخيرية

جانب من اللقاء بالقناطر الخيرية
جانب من اللقاء بالقناطر الخيرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

خلال التواجد بالحديقة
خلال التواجد بالحديقة

خلال الزيارة بالقناطر الخيرية
خلال الزيارة بالقناطر الخيرية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

وضع باقة الورود
وضع باقة الورود

 


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