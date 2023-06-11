اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مباحثات سعودية ـ كورية جنوبية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

الأحد، 11 يونيو 2023 08:00 ص
مباحثات سعودية ـ كورية جنوبية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين جيش كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
وكالات

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بحث قائد القوات البحرية السعودي الفريق الركن فهد الغفيلي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونج سوب" تعزيز التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد أن قائد القوات البحرية السعودي ترأس وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية البحرية في كوريا الجنوبية.

وأشارت القناة إلى أن الغفيلي اطلع على عدد من أجنحة الشركات المتخصصة في مجال الدفاع البحري، بجانب أحدث المنظومات والتقنيات الدفاعية الحديثة.

 


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