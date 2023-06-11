لجان الثانوية العامة جاهزة لانطلاق ماراثون نهاية العام الدراسى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، من الاستعدادات اللازمة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل، حيث تمت متابعة تجهيزات اللجان والاستراحات بجولات على مدار الأيام الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة اللجان قبل دخول ماراثون الثانوية العامة.

ويقول الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه من المقرر أن يؤدى أكثر من 7 آلاف طالب داخل 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية، امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بشعبتيها الأدبي والعلمى، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مقر المدينة لمتابعة أيام الإمتحانات ورصد اللجان أولاً بأول.

وتفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بعضاً من مقر اللجان الامتحانية والاستراحات بإدارات القرنة، الأقصر، البياضية، أرمنت، والطود، حيث قام خالد بمتابعة استعدادات اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 م، وتابع تنظيم اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل جميع اللجان، وتعقيم وتطهير اللجان ودورات المياه حفاظاً على سلامة الطلاب، كما تابع الإستراحات التي سوف يقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين من تجهيزات، وكذلك دورات المياه بغرض توفير إقامة كريمة للزملاء المنتدبين.

وكان قد قاد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات اللجان الإمتحانية حول الأقصر والتى من المقرر أن يتم داخلها عقد فعاليات إمتحانات نهاية العام للثانوية العامة، حيث شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق الاثنين المقبل، حيث تضم الغرفة فريق مكافحة الغش، وتكون مهمته الرئيسية تتبع ورصد أى صفحات تقوم بالترويج للغش أثناء عقد الامتحانات، كما يقوم أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء اللجان فى حالة حدوث أى مشكلة أو أزمة، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.