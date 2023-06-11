كمين أمنى يحبط محاولة عاطل ترويج أقراص الكيف بين عملائه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة مسجل خطر، ترويج كمية من الأقراص المخدرة، بين عملائه، وكشف المتهم عن مصدر حصوله على المضبوطات، من عاطل أرشد عن هويته، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تردد عاطل بين عدة مناطق في الجيزة، لترويج المواد المخدرة بين عملائه، مستخدما دراجة بخارية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه يستخدم دراجة بخارية في التنقل بين عملائه، وتوصيل المواد المخدرة لهم، وأشار إلى أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه.

تحرر محضر بالواقعة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.