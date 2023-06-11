فقدان أكثر من 3400 امرأة خلال 4 أشهر في البيرو

أحمد علوى

أفاد مكتب أمين المظالم في البيرو السبت أنه تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 3400 امرأة بين مطلع العام وأبريل، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

في تقرير للمكتب بعنوان "ماذا حدث لهن؟"، جاء أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 شهدت تقديم 3406 شكاوى بشأن اختفاء نساء.