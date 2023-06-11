ضعف المياه في دار السلام بسوهاج لإجراء الصيانة بمحطة مياه أولاد سالم السطحية

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة دار السلام غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم القيام بأعمال تطهير وصيانة بئر التوزيع الخاص بمحطة مياه أولاد سالم السطحية .