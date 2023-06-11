ضبط عاطلين قبل ترويجهما 2000 قرص مخدر وحشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، القبض على عاطلين قبل ترويجهما 2000 قرص من عقار التامول و400 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما بدائرة مركز الإبراهيمية

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من " أ م " 47 عاطل مقيم مركز الابراهيمية و" ر ا م "" 39 عاما مقيم الابراهيمية، بالاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة عقار التامول والحشيش على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية ، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهما بحوزتهما 2000 قرص مخدر لعقار التامول، و4 طرب من مخدر الحشيش تزن 400 جرام ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

وتبين حيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والهواتف للاتصال بعملائهما وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.