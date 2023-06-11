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رئيس مجلس الأمناء يدعو أولياء أمور طلبة الثانوية بتجاهل جروبات الغش الإلكترونى

الأحد، 11 يونيو 2023 07:42 م
رئيس مجلس الأمناء يدعو أولياء أمور طلبة الثانوية بتجاهل جروبات الغش الإلكترونى عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين
محمود طه حسين

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أكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء تواصل عملها في متابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 .
 
وأوضح في بيان صادر اليوم عن المجلس، أن غرفة عمليات المجلس، تستقبل شكاوي الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين طوال فترة الامتحانات عبر تطبيق واتس آب من خلال الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916 ، وعبر الصفحة الرسمية للمجلس على تطبيق فيس بوك، وعبر جروب غرفة عمليات المجلس عبر تطبيق واتس آب.
 
وأوضح أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، يتعاون مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.
 
وطالب "علام" ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة وجروبات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب ، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات.

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