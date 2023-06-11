حياة كريمة بأسوان.. تشغيل 27 مصنع ومنطقة لوجسيتية بمساحة 600 فدان وشبكة طرق

أسوان- صلاح المسن

تعمل الدولة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات، فى ظل توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات ، ودعم هذا الملف الهام لما سيحققه من عوائد إيجابية فى المستقبل القريب.

وفي محافظة أسوان شهدت المرحلة الحالية من حياة كريمة، إنطلاق عدد من المشروعات الإستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية، "اليوم السابع" يقدم لمحة عن هذه المشروعات.

أولا: إفتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً.

ثانيا: إفتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.

ثالثا: تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة إستثمارية 300 مليون جنيه، وعلى مساحة 100 فدان مرحلة أولى.

رابعا: تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة باجمالى 47 وحده ل 37 مستثمر.

خامسا: تضم المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

سادسا: العمل فى أكبر منطقة لوجستية عالمية يجرى تنفيذها على مساحة 600 فدان بمنطقة كركر لتساهم بشكل مباشر فى الإنفتاح على الأسواق الافريقية.

سابعا:أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات.

ثامنا: وجود رؤية مستقبلية لتصبح أسوان بوابة التجارة والإقتصاد نحو الأسواق الإفريقية بإتاحة قاعدة تتمثل فى المنطقة اللوجستية العالمية الجديدة.

تاسعا: إفتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية القديمة بالعلاقى بتكلفة 150 مليون جنيه ضمن 34 مصنع مخطط إفتتاحهم وتشغيلهم على مراحل مما يساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى

عاشرا: نجحت المحافظة فى ترفيق المنطقة الصناعية، ودعمها بتركيب 10 محولات للكهرباء.

حادي عشر: دراسة التوسع وتحقيق الإمتداد الإستثمارى داخل المنطقة الصناعية على مساحة 50 فدان للإستفادة من المزايا الإقتصادية وقربها من الإحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية بما يعمل على تحقيق التنافسية العالمية ، والقيمة المضافة.

ثاني عشر: يتم دراسة إنشاء منطقة جديدة لإقامة منطقة صناعية متخصصة لخام الفوسفات فى شمال المحافظة.

ثالث عشر: تفعيل المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 2000 فدان لتنفيذ أنشطة صناعية تعتمد على المقومات الطبيعية من خامات طبيعية ومحجرية متنوعة.

رابع عشر:جهود محافظة أسوان المتواصلة والمكثفة للإستغلال الأمثل للمزايا النسبية المتعددة ، والمقومات المتنوعة التى تمتلكها عاصمة الإقتصاد الإفريقى.

خامس عشر: إستغلال كافة الموارد الطبيعية للمحافظة الإستغلال الأمثل بمحافظة أسوان لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت.