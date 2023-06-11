حاكم خيرسون: إجلاء 7 آلاف شخص من مناطق الفيضانات منذ تدمير محطة كاخوفسكايا

أ.ش.أ

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون "فلاديمير سالدو" إجلاء نحو 7 آلاف شخص من مناطق الفيضانات في المقاطعة منذ تدمير قوات كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأشار سالدو ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ إلى ارتفاع حصيلة المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 77 شخصا، مضيفا أنه تم تسجيل انخفاض في مستوى المياه وصل إلى 7 أمتار في بعض المناطق.

وكانت سلطات خيرسون قد أعلنت أمس السبت، مقتل امرأة جراء قصف أوكراني على نقطة إقامة مؤقتة للمنكوبين جراء الفيضانات.