اليوم السابع
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حاكم خيرسون: إجلاء 7 آلاف شخص من مناطق الفيضانات منذ تدمير محطة كاخوفسكايا

الأحد، 11 يونيو 2023 12:03 م
حاكم خيرسون: إجلاء 7 آلاف شخص من مناطق الفيضانات منذ تدمير محطة كاخوفسكايا سد كاخوفكا
أ.ش.أ

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أعلن حاكم مقاطعة خيرسون "فلاديمير سالدو" إجلاء نحو 7 آلاف شخص من مناطق الفيضانات في المقاطعة منذ تدمير قوات كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
 
وأشار سالدو ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ إلى ارتفاع حصيلة المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 77 شخصا، مضيفا أنه تم تسجيل انخفاض في مستوى المياه وصل إلى 7 أمتار في بعض المناطق.
 
وكانت سلطات خيرسون قد أعلنت أمس السبت، مقتل امرأة جراء قصف أوكراني على نقطة إقامة مؤقتة للمنكوبين جراء الفيضانات.

حاكم خيرسون

محطة كاخوفسكايا

فيضانات

سد كاخوفكا



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