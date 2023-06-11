تموين بورسعيد: ضبط 10 أطنان من الأسمنت المجهول يسبب تشقق الأسطح

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ب بورسعيد ، أنه تم ضبط 10 أطنان من الأسمنت مجهول المصدر، وذلك في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وأضاف "عوض"، أنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق بإشراف محمد حلمى جاد الرب وكيل مديرية التموين، وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله محمد السحراوى، كبار مفتشى الرقابة، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين بالمحافظة من ضبط كمية تقدر ب ( 10 أطنان أسمنت ) مجهولة المصدر.

ويأتي ذلك بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات ما يشكل خطراً كبيراً على مستخدميه جراء الأضرار الناتجة عن إستخدامه على الأسطح والحوائط تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.