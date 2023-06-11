تعرف على أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا عام 2022

كتب مدحت عادل

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا ليصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن الكنغو الديمقراطية جاءت على رأس قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524.5 مليون دولار، يليها السودان 504.4 مليون دولار، ثم زامبيا 313.7 مليون دولار، ثم كينيا 307.9 مليون دولار، ثم ليبيا 89.2 مليون دولار، ثم تونس 71.3 مليون دولار، ثم أوغندا 23.2 مليون دولار، ثم مالاوي 10 مليون دولار، ثم زيمبابوي 9.3 مليون دولار، وأخيراً جيبوتي 8.7 مليون دولار.

وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022 هي المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار، والخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 144.6 مليون دولار.

وتضمنت القائمة المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار، والمطاط والجلود والأخشاب 18.9 مليون دولار، والآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 15 مليون دولار، ومصنوعات الرخام والأحجار والحزف والزجاج بقيمة 12.6 مليون دولار، وأجهزة علمية بقيمة 0.7 مليون دولار، والوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.