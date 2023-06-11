تشييع جثمان جورج إسحاق من مقر الكاتدرائية بالعباسية

شيعت منذ قليل جنازة الحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد من مقر الكاتدرائية بالعباسية، بحضور لفيف من القوى السياسية والشخصيات العامة.

وكان قد رحل عن عالمنا، جورج إسحاق، أول أمس الجمعة، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والأمين العام وأعضاء المجلس وكافة الأمانات الفنية والباحثين والعاملين، جورج أسحق عضو المجلس الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية المصرية والسياسة المصرية.

وأضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الراحل كان واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام، وأنه ترك ارثا إنسانيا عظيما وصفحة ناصعة في التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية والدولية.















































































