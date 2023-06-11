تحرير 46 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال شهر مايو الماضى

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية فى تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر مايو الماضي حيث تم المرور على 447 منشأة طبية خاصة ما بين (مستشفيات، مراكز طبية ، عيادات خاصة ، معامل)، موضحا ًأن الحملات أسفرت عن ضبط 280 منشأة مخالفة ، وتحرير 46 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 28 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع نحو 234 منشأة، وإنذار 280 منشأة طبية خاصة و تم فحص 8 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.