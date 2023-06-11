تجديد حبس متهم 45 يومًا للاشتراك في إحياء وايت نايتس

كتب: أمنية الموجى

قررت محكمة الجنايات المختصة تجديد حبس متهم 45 يومًا احتياطيًا علي خلفية التحقيقات، في اتهامه بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة" وايت نايتس ".

سبق ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وقررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي.