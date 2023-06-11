اليوم السابع
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الأحد، 11 يونيو 2023 07:01 م
أكرم القصاص
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تجديد حبس لصوص النوافذ وبيعها خردة فى السيدة زينب 15 يوما

الأحد، 11 يونيو 2023 05:42 م
تجديد حبس لصوص النوافذ وبيعها خردة فى السيدة زينب 15 يوما حبس_أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة النوافذ من مراكز الشباب بمنطقة السيدة زينب. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، بحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لـتاجر خردة  وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب، وباستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

جريمة السرقة

القبض على المتهمين بالسرقة

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