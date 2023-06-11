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اليوم السابع: 10 سنوات صحة المصريين أمن قومى.. إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 17 مليار جنيه

الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 م
اليوم السابع: 10 سنوات صحة المصريين أمن قومى.. إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 17 مليار جنيه اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " 10 سنوات "صحة المصريين أمن قومى"، وفيه: الكشف على 1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضى بالضغط.. إطلاق مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 17 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.. «الصحة» تعلن تعميم اختبار الدرن ضمن اختبارات الغسيل الكلوى الأساسية، والتفاصيل في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ اليوم ورسائل دعم من «التعليم».

ـ الفرقاطة «القهار» تصل إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها للقوات البحرية.

ـ تكثيف أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير مع قرب الافتتاح.

ـ مصر على طريق التحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

ـ بعد صدور توجيهات الرئيس السيسى برعاية الطالبة المتفوقة.. الأولى على إعدادية كفر الشيخ: فخورة أننى من وطن تشعر قيادته السياسية بالمواطنين.

ـ قانون حرية تداول المعلومات يتصدر جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى.

اليوم السابع
اليوم السابع

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2023

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30 يونيو

ثورة 30 يونيو

السيسي

الرئيس السيسى




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