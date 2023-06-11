اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"المصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال بالقطاع الشرقى بلغت 50%

الأحد، 11 يونيو 2023 01:09 م
"المصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال بالقطاع الشرقى بلغت 50% شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء فى شواطئ القطاع الشرقى والصفراء فى شواطئ القطاع الغربى، والتى تعنى لابد من الالتزام بالنزول فى المناطق المحددة للسباحة الآمنة.
 
وجاءت نسب الاشغال فى شواطئ القطاع الشرقى اليوم 50%، والغربى 25%. 
 
وشددت الادارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات الا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.
 
فيما اكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى (احجز كرسيك على البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى وهى :
 
اولا:
الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
www.catr.gov.eg
1. الدخول على الموقع 
2. البحث فى قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه 
3. الضغط على خانة احجز الآن
4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:
الاسم 
رقم الهاتف 
رقم الواتساب
البريد الالكتروني
رقم الهوية 
5. تحديد عدد الافراد 
6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة ) 
7. موافقة على الشروط والاحكام
8. اضغط احجز اللآن
9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة، للمرور به من بوابة الشاطئ.
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا فى حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ فى موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدى ولمستغل الشاطئ الحق فى التصرف فى الأماكن التى تم حجزها فى حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 صباحا.
 
على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز فى اكثر من شاطئ فى نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.
 

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