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الطب البيطرى ينظم 9 قوافل بيطرية لعلاج 12 ألفا و167 حيوانا بالبحيرة

الأحد، 11 يونيو 2023 03:05 م
الطب البيطرى ينظم 9 قوافل بيطرية لعلاج 12 ألفا و167 حيوانا بالبحيرة وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة 9 قوافل طبية بيطرية تم خلالها علاج 12 ألفا و167 حيوانا في مختلف التخصصات، حيث يتم تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات لإنجاز أعمال التحصين
 
وتكثف وزارة الزراعة حملاتها الإرشادية لتحصين الماشية وتعريف المربين بالأمراض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية، واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.
 
كما يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها و أهمية التامين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
 
 

الزراعة

وزارة الزراعة

التأمين على الماشية

البحيرة



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