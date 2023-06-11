اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية ترحب بإعلان لجنة (6+6) الليبية بتوافق أعضائها حول إعداد قوانين الانتخابات

الأحد، 11 يونيو 2023 05:00 ص
السعودية ترحب بإعلان لجنة (6+6) الليبية بتوافق أعضائها حول إعداد قوانين الانتخابات وزير الخارجية السعودى
ا ش ا

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رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 6 و7 يونيو الجاري في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية .
 
وقالت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)،  السبت - :" تشيد المملكة بجهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة،معربةً عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية،كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار".
 

السعودية

ليبيا

لجنة66

الانتخابات الليبية



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