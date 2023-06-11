السجن 6 سنوات لشقيقين في الإسماعيلية لاتجارهما في المخدرات

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية ، بالسجن المشدد 6 سنوات لشقيقين وغرامة مالية، بتهمة الاتجار فى المخدرات ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة مع إلزامهما المصاريف الجنائية.

وكانت قد أحالت نيابة فايد الجزئية المتهمين الي محكمة الجنايات وهما من «حجاج.م»، وشقيقه «تايسون.م» والمقيمين بدائرة مركز ومدينة فايد بتهم، الحيازة والاتجار فى المواد المخدرة من مخدر الهيروين والاتجار فيه على نشاط واسع متخذين من مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطهما فى الاتجار فى المخدرات.

وتعود احداث القضية عندما القت مأمورية مكبرة لمباحث فايد في الإسماعيلية القبض علي المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما ثم احالتهما إلى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.