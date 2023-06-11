الداخلية تضبط لصوص المجوهرات فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب " التسلق"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل مجوهرات مقيم بمحافظة دمياط) "أمكن ضبطه"، وبحوزته هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة وتصرفه فى باقى المسروقات وبإستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام سيارة "ميكروباص" تم ضبطها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واعترفوا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "كسر القفل"، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقرروا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب مخزن خردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وأثمرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال قيامها بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد محلات بيع المصوغات الذهبية بدائرة القسم بسعر باخس لايتناسب مع قيمتهم، وبمناقشتها عن مصدر تحصلها على المصوغات قررت بأنها تحصلت عليها من أحد الأشخاص "تم ضبطه" لبيعها مقابل مبلغ مالى، ونفت علمها عن مصدر تحصله عليها وبسؤاله عن مصدر تلك المشغولات المشار إليها إعترف بسرقتها من إحدى الشقق السكنية بأسلوب "المغافلة" وتسليمها للمذكورة للتصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ مالى.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بسرقة قطعة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال تواجدهما بدائرة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب "الخطف" وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة.