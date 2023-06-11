التصريح بدفن جثة طفل سقطت عليه عارضه حديد بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة لقى مصرعه على إثر سقوط عارضه مرمى ملعب كره خماسى بمركز شباب الحرجة حال لهوه، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل سقطت عليه عارضة حديدية أثناء تواجده بالملعب دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفى البلينا المركزى لمركز البلينا بوصول المدعو محمد م ع م 12 سنة ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة ".

وبسؤال كل من عمه ناجح ع م ع 48 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية، وإبراهيم م ا م 49 سنة فنى منشآت ويقيم دائرة المركز أنه أثناء تواجد المذكور بمركز شباب الحرجة قبلى وحال لهوه بمرمى الملعب الخماسى المتحرك أختل توازنه وسقط أرضاً وسقطت على رأسه عارضه المرمى الحديدية مما نتج عنه إصابته ووفاته ونفى الأول الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.