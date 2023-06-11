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اعترافات تاجرى الكيف فى الزاوية الحمراء.. ضبط بحوزتهما 19 كيلو حشيش

الأحد، 11 يونيو 2023 06:00 ص
اعترافات تاجرى الكيف فى الزاوية الحمراء.. ضبط بحوزتهما 19 كيلو حشيش حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت النيابة العامة، لأقوال متهيمن بحيازة 19 كيلو من مخدر الحشيش في الزاوية الحمراء، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمان اعترفا أمام جهات التحقيق حيازتهما للمواد المخدرة لترويجها على الشباب من عملائهما، كما اعترفا بحياز سلاح ناري " بندقة خرطوش" للدفاع عن تجارتهما، واستغلال الدرجات البخارية في توزيع تجارتهما على عملائهما، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليهما وإحباط مخططهما في ترويج المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جراما - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى -  2 دراجة نارية".


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