اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد ضابطين عراقيين وإصابة 3 جنود آخرين فى هجوم إرهابى لداعش فى كركوك

الأحد، 11 يونيو 2023 11:19 ص
استشهاد ضابطين عراقيين وإصابة 3 جنود آخرين فى هجوم إرهابى لداعش فى كركوك نائب قائد العمليات المشتركة العراقية يتفقد موقع الحادث
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، استشهاد ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول، وإصابة 3 جنود آخرين، وذلك في هجوم إرهابي لتنظيم داعش استهدف نقطة تتبع اللواء 32 بالفرقة في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي لها إلى أن العملية الإرهابية تأتي ردا على العمليات النوعية والضربات الموجعة التي نفذتها القوات المسلحة العراقية ضد عناصر تنظيم داعش، مؤكدة أن العناصر المتطرفة استهدفت قوات الجيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

في غضون ذلك وصل الفريق الركن د . قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة العراقية إلى كركوك للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى، كما وصلت لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على أسبابه.

وعقدت القيادات الأمنية والجهات المعنية العراقية اجتماعاً لمعرفة تفاصيل هذا الحادث الغادر وجمع المعلومات للتوصل إلى العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الجبان.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في رسالة تحذيرية للمتطرفين: ليعلم عناصر عصابات داعش ان الرد سيكون عاجل وغير متوقع وسيزلزل الأرض تحت أقدامهم العفنة.

 

 

 


اخبار العراق

اخبار داعش

الجيش العراقي

استشهاد ضباط عراقيين

القوات الامنيه العراقيه

هجوم ارهابي لداعش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة