اختتام الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي

كتب أحمد جمعة

اختُتِمت أمس أعمال الدورة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التي عُقدت في نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2023.

وألقى السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر في نيروبي والمندوب الدائم لمصر لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بيان وفد مصر في الجلسة الختامية، مشيداً بدور البرنامج في تحقيق التنمية الحضرية بما يلبي احتياجات الدول النامية، مشدداً على أهمية اضطلاع الدول بمسئوليته تمكينه وتوفير الموارد المالية والفنية ليتسنى له تنفيذ ولايته.

كما أشار المندوب الدائم إلى أهمية استمرار العمل على تناول الربط بين قضايا المناخ وتأثيرها على التنمية الحضرية، ملقياً الضوء على الاجتماع الوزاري الأول الذي تناول موضوعات المناخ والتنمية الحضرية والذي عقد على هامش مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 في نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.

كما القى المندوب الدائم المصري الضوء على مبادرة الصمود الحضري المستدام للجيل القادم SURGe التي تم إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ، مبرزاً أهميتها في تضمين العمل المناخي في التخطيط الحضري من خلال تعزيز الاستجابة على المستوى المحلي.

هذا، ونجحت البعثة المصرية وشقيقاتها الأفريقية في تمرير 4 قرارات باسم المجموعة الأفريقية خلال الجمعية تعكس أولويات القارة وتتناول موضوعات التخطيط الحضري والإنذار المبكر والتمويل والربط بين التنمية العمرانية وقضايا المناخ. كما نجحت الدول الأفريقية في أن تدرج أولوياتها في الإعلان الوزاري الصادر عن الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.