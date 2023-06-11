اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور.. صور

كتب: محمد الأحمدى

التقى الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، مجمع كهنة الإيبارشية في بيت سان مارك بالعبور التابع للإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، احتفلت إيبارشية طما اليوم بالعيد الواحد والستين لرحيل القمص يسى ميخائيل بديره بطما، حيث تولى صلوات القداس الإلهي نيافة الأنباإسحق أسقف الإيبارشية إلى جانب مجمع الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والمصلين، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 4 من كهنة الإيبارشية قمامصة، وهم:

- القمص يسطس يوسف

- القمص متى بديع

- القمص لوقا موريس

- القمص يوحنا مجدي

كم رسم 345 من أبناء الإيبارشية شمامسة منهم 215 في رتبة إبصالتس، و 130 في رتبة أغنسطس.

وكانت صلوات عشية العيد قد أقيمت مساء أمس وطيَّبَ خلالها، نيافة الأنبا إسحق أسقف طما جسد القمص يسى.

وبدأت الاحتفالات، منذ مطلع شهر يونيو الجاري، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل وظل طوال فترة الاحتفالات.

يذكر أن نيافة الأنبا إسحق، افتتح مساء الخميس الماضي، مبنى خدمات (مبيت) الأنبا فام للرحلات بالدير، يشمل المبيت غرف مجهزة بكافة وسائل الراحة وهومعد لخدمة واستضافة زائري الدير.



اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور



اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور