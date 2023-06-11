اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور.. صور

الأحد، 11 يونيو 2023 02:58 م
اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور.. صور اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، مجمع كهنة الإيبارشية في بيت سان مارك بالعبور التابع للإيبارشية.
 
وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.
 
وفى سياق متصل، احتفلت إيبارشية طما اليوم بالعيد الواحد والستين لرحيل القمص يسى ميخائيل بديره بطما، حيث تولى صلوات القداس الإلهي نيافة الأنباإسحق أسقف الإيبارشية إلى جانب مجمع الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والمصلين، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 4 من كهنة الإيبارشية قمامصة، وهم:
 
- القمص يسطس يوسف
 
- القمص متى بديع
 
- القمص لوقا موريس
 
- القمص يوحنا مجدي
 
كم رسم 345 من أبناء الإيبارشية شمامسة منهم 215 في رتبة إبصالتس، و 130 في رتبة أغنسطس.
 
 
وكانت صلوات عشية العيد قد أقيمت مساء أمس وطيَّبَ خلالها، نيافة الأنبا إسحق أسقف طما جسد القمص يسى.
 
 
وبدأت الاحتفالات، منذ مطلع شهر يونيو الجاري، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل وظل طوال فترة الاحتفالات.
 
 
يذكر أن نيافة الأنبا إسحق، افتتح مساء الخميس الماضي، مبنى خدمات (مبيت) الأنبا فام للرحلات بالدير، يشمل المبيت غرف مجهزة بكافة وسائل الراحة وهومعد لخدمة واستضافة زائري الدير.
 
اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور (3)
اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور 
 

اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور (1)
اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور
 
اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور (2)
اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة فى بيت سان مارك بالعبور

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القمص يسى ميخائيل



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة تنظم المؤتمر الثالث لخدام إيبارشية البحر الأحمر

السبت، 10 يونيو 2023 06:50 م

إيبارشية نقادة وقوص تحتفل بعيد رسامة الأنبا بيمن أسقفا

الجمعة، 26 مايو 2023 04:35 م

محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس الأنبا مرقس وليم مطرانا على كرسى إيبارشية القوصية

الخميس، 25 مايو 2023 05:38 م

سكرتارية الرعاية الاجتماعية بالكنيسة تخوض جولة على 22 إيبارشية فى الصعيد

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:59 م

تدشين كنيسة العذراء بنجع حسنين بإيبارشية سوهاج ورسامة 170 شماسًا لها

الأحد، 21 مايو 2023 10:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة