إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب مقابر جرفس، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.