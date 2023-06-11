إدارة الوزن.. 7 أسباب لإعادة النظر في جراحة إنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

اكتسبت جراحة إنقاص الوزن، والمعروفة أيضًا باسم جراحة السمنة، شعبية كحل للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

في حين أنه يمكن أن يقدم فوائد صحية كبيرة ويساعد في إدارة الوزن، فمن الأهمية بمكان التعامل مع هذا القرار بحذر، جراحة إنقاص الوزن هي إجراء يغير الحياة ويحمل فوائد ومخاطر محتملة، قبل الشروع في هذه الرحلة، من المهم مراعاة مجموعة من العوامل لاتخاذ قرار مستنير.

أسباب لإعادة النظر في جراحة إنقاص الوزن

دعنا نستكشف العديد من الأسباب التي تجعل المرء يفكر مرتين قبل الخضوع لعملية إنقاص الوزن وفقا لموقع " onlymyhealth".

1. مخاطر صحية خطيرة



جراحة إنقاص الوزن، مثل أي عملية جراحية ، لها مخاطر كامنة، يمكن أن تشمل هذه المخاطر العدوى، والجلطات الدموية ، والنزيف ، وانسداد الأمعاء ، وردود الفعل السلبية للتخدير، علاوة على ذلك ، قد تظهر مضاعفات مثل تسرب المعدة ونقص التغذية وحصى المرارة والقرحة، في حين أن المخاطر الإجمالية منخفضة نسبيًا ، فمن المهم الاعتراف بهذه المخاوف الصحية المحتملة وفهمها.

2. تغييرات أسلوب الحياة



جراحة إنقاص الوزن ليست حلاً سريعًا، يتطلب تغييرات جوهرية في نمط الحياة وعادات الأكل. بعد الجراحة ، يجب على المرضى الالتزام بإرشادات غذائية صارمة والالتزام بنظام مدى الحياة من التمارين والعادات الصحية، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى مضاعفات أو استعادة الوزن. يجب أن يكون الأفراد الذين يفكرون في جراحة إنقاص الوزن على استعداد لإجراء تغييرات دائمة في نمط حياتهم.

3. الآثار النفسية

غالبًا ما تكون السمنة مصحوبة بتحديات عاطفية ونفسية، وجراحة إنقاص الوزن ليست استثناءً، بينما يشعر العديد من الأفراد بتحسن احترام الذات وصورة الجسد بعد الجراحة ، قد يواجه البعض تحديات نفسية غير متوقعة، يمكن أن يؤدي التكيف مع فقدان الوزن السريع وتغيرات الجسم واحتمالية التوقعات غير الواقعية إلى الإصابة بالاكتئاب أو القلق أو تشوه الجسم، يجب تقييم حالات الصحة العقلية الموجودة مسبقًا ومعالجتها بعناية قبل الجراحة.

4. نقص التغذية



جراحات إنقاص الوزن، مثل المجازة المعدية أو تكميم المعدة ، تغير من عملية الهضم ، مما يؤثر على امتصاص المغذيات، وبالتالي، قد يعاني المرضى من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ، والحديد ، والكالسيوم ، وفيتامين د، غالبًا ما تكون المراقبة المنتظمة والمكملات طويلة الأجل ضرورية للوقاية من نقص التغذية. من الأهمية بمكان فهم التأثير المحتمل على الصحة العامة والالتزام بحياة من المكملات الدؤوبة وإدارة النظام الغذائي.

5. الانعكاس الجراحي



تعتبر جراحة إنقاص الوزن بشكل عام حلاً دائمًا ، ولا يمكن عكس آثارها بسهولة، إجراءات التراجع معقدة ومحفوفة بالمخاطر ونادرًا ما يوصى بها. لذلك ، يجب على الأفراد التفكير بعناية في التزامهم طويل الأجل وفهم الطبيعة التي لا رجعة فيها لهذا القرار.

6. المضاعفات المحتملة أثناء وبعد الحمل



بالنسبة للنساء اللواتي يفكرن في جراحة إنقاص الوزن اللواتي يخططن أيضًا لإنجاب الأطفال، من الضروري تقييم التأثير المحتمل على الخصوبة والحمل والرضاعة الطبيعية، يحمل الحمل بعد جراحة إنقاص الوزن بعض المخاطر ، مثل سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمضاعفات المتعلقة بفقدان الوزن السريع، التخطيط الكافي والإشراف الطبي المستمر ضروريان لرحلة حمل آمنة.

7. تغطية التكاليف والتأمين

جراحة إنقاص الوزن مسعى مكلف، يمكن أن تزيد المصاريف المرتبطة بالإجراء نفسه ، والإقامة في المستشفى ، ورعاية المتابعة ، وتعديلات نمط الحياة الضرورية بشكل كبير، علاوة على ذلك ، تختلف التغطية التأمينية لجراحة إنقاص الوزن، وقد يكون الحصول على تفويض مسبق أو تلبية معايير محددة أمرًا صعبًا، من الأهمية بمكان تقييم الآثار المالية وخيارات التغطية التأمينية قبل المتابعة.