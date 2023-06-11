أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية.. الفتيات تكتسح

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع"، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية 2023، وذلك بعدما أعلنتها الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية رسمياً اليوم السبت.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة إلى الناجحين ضمن قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية مبصر، علي النحو التالي:

- سلمى عوض الله على بيومي

- شهد اشرف فتحي محمد

- لينه حاتم أحمد محمد خليل

- رنا رضا رزق محمد أحمد

- مصطفى محمد محمد إبراهيم

- أسماء أيمن لطفي عبد الباقي

- يوسف محمد جمال عبدالناصر عبد السلام

- روميساء عادل سعد سعداوي

- مريم محمود عبد الفتاح عبد المنعم

- دینا شریف محمد محمود.

وكشفت الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية للطالب الكفيف، هم:

- عمرو هشام یاسين أحمد الأول المجموع 437 بنسبة : 94.9% معهد الرملة الإعدادي بنين ببنها.

- محمود خالد محمد مدبولي فارس الثاني المجموع : 407 النسبة 90% معهد النقيب الشهيد محمود صلاح الدين (القلج).

- شاهندا أحمد محمود أحمد الثالث للمجموع: 395 النسبة 87% معهد نوي الإعدادي فنيات.

- عمار عماد شفیق محمد الرابع المجموع 389 الخامس، معهد شبرا هارس الإعدادي 86.4%.

- مروة رضا شريف عبد المقصود، الخامس، المجموع 387، النسبة 86% معهد إمياي الإعدادي فتيات.