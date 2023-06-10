اليوم السابع
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موزعين على 7 لجان امتحانية..

2984 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بقنا الاثنين المقبل

السبت، 10 يونيو 2023 05:59 م
2984 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بقنا الاثنين المقبل الثانوية العامة
قنا صابر سعيد

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أنهت إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، استعداداتها لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة، والذي من المقرر أن يبدأ الاثنين المقبل 12 من يونيو 2023م، بأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مكثفة. 
 
وقال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة، إن إجمالي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، ممن يحق لهم دخول الامتحان 2984 طالبا وطالبة، موزعين على 7 لجان امتحانية بعدد من مدارس مدينتي نجع حمادي، والألومنيوم. 
 
وأضاف مدير عام الإدارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 4 استراحات بمدينتي نجع حمادي، والألومنيوم، حيث جري تجهيز 2 استراحة لاستقبال النزلاء من المعلمين والعاملين " رجال، و 2 استراحة لاستقبال المعلمات " السيدات "من المكلفات بأعمال امتحانات الثانوية العامة بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، مع تزويد الاستراحات الأربع بكل سبل الإعاشة اللازمة و اللائقة بالنزلاء من المعلمين والمعلمات. 
 
وأكد الدردير، على أنه جري تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارة، برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية مسئولي التطوير، والإحصاء، والأمن، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، تحت إشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة بقنا

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