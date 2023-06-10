اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 02:52 م
أكرم القصاص
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125 مليون جنيها جملة الاستثمارات الحالية بقطاع الشباب والرياضة فى المنوفية

السبت، 10 يونيو 2023 02:33 م
125 مليون جنيها جملة الاستثمارات الحالية بقطاع الشباب والرياضة فى المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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شهد قطاع الشباب والرياضة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفضل دعمه اللامحدود لهذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال دعم الشباب وتمكينهم ووضعهم في مقدمة أولوياته واستثمار قدراتهم وطاقتهم عن طريق إعداد الاستراتيجية   الوطنية للشباب والنشء .

ومن هذا المنطلق أولت محافظة المنوفية اهتماما بالغاً بالنهوض والارتقاء بقطاع الشباب والرياضة وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات الدولة بقطاع الرياضة 125 مليون جنيه  خلال الفترة من 2014 حتى 2023 .

واضاف محافظ المنوفية، أن المحافظة قامت بوضع خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة  العديد من المنشآت الرياضية ومنها ، إنشاء ورفع كفاءة (25) مركز شباب ، وإنشاء (7) ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، تركيب نجيل صناعي وإنارة ملاعب لعدد (164) ملعب، تطوير (14) مشروع صالة أنشطة ومدرجات.

وأكد محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات بقطاع الشباب والرياضة خلال هذا العام بلغت 4مليون و 699 ألف جنيه، حيث تم تطوير ورفع كفاءة نادى جروان الرياضى ، استكمال قاعة الندوات بالدور الرابع بمديرية الشباب والرياضة ، إنشاء صالة أنشطة بالدور الأول علوى بمركز شباب كفر شبرا زنجى بالباجور، استكمال إنشاء المبنى وصالات الأنشطة بمركز شباب ميت الكرام بتلا فضلا عن دعم كافة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة .

 

 

 

 

 

 


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