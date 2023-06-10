10 أمور تساعدك على الخشوع فى الصلاة.. تعرف على التفاصيل

كتب لؤى على

نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إنفوجرافًا حول 10 أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة، وذلك على النحو الآتى:

1- ردد الأذان

2- أسبغ الوضوء وحسنه

3- صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة

4- ابتعد عن الضوضاء والمشتتات

5- اطمئن فى أداء الصلاة

6- استشعر قرب الله منك 7- اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها 8- استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة 9- أكثر من الدعاء فى السجود 10- حافظ على أذكار ختم الصلاة



ردد الأذان



أسبغ الوضوء وحسنه



صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة



ابتعد عن الضوضاء والمشتتات



اطمئن فى أداء الصلاة



استشعر قرب الله منك



اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها



استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة



أكثر من الدعاء فى السجود