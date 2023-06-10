اليوم السابع
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10 أمور تساعدك على الخشوع فى الصلاة.. تعرف على التفاصيل

السبت، 10 يونيو 2023 02:00 ص
10 أمور تساعدك على الخشوع فى الصلاة.. تعرف على التفاصيل أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة
كتب لؤى على

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نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إنفوجرافًا حول 10 أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة، وذلك على النحو الآتى:

1- ردد الأذان

2- أسبغ الوضوء وحسنه

3- صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة

4- ابتعد عن الضوضاء والمشتتات

5- اطمئن فى أداء الصلاة

6- استشعر قرب الله منك
 
7- اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها
 
8- استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة
 
9- أكثر من الدعاء فى السجود
 
10- حافظ على أذكار ختم الصلاة
 
ردد الأذان
ردد الأذان
أسبغ الوضوء وحسنه
أسبغ الوضوء وحسنه
صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة
صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة
ابتعد عن الضوضاء والمشتتات
ابتعد عن الضوضاء والمشتتات
اطمئن فى أداء الصلاة
اطمئن فى أداء الصلاة
استشعر قرب الله منك
استشعر قرب الله منك
اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها
اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها
استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة
استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة
أكثر من الدعاء فى السجود
أكثر من الدعاء فى السجود
حافظ على أذكار ختم الصلاة
حافظ على أذكار ختم الصلاة

 

 
 

الخشوع فى الصلاة

الصلاه

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف



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