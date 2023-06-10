‫تعرف على إنجازات معمل متبقيات المبيدات خلال النصف الأول من العام الحالى

كتبت أسماء نصار

‏قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)- مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المعمل خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 حقق عدة إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من أهمها على النحو التالي:

-أهم الإنجازات المحلية:

1- إعتماد المعمل لأول مرة من هيئة الإعتماد الأمريكية A2LA – American Association for Laboratory طبقاً للمواصفة الدولية Accreditation ISO 17025:2017وبذلك يصبح المعمل أول معمل في مصر معتمد دولياً من ثلاث جهات إعتماد دولية في نفس المواصفة.

2-تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو2010:17043 من المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”.

3- تطوير ورفع كفاءة المعمل نظراً لتزايد العينات الواردة للمعمل والتي وصلت خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 إلى 138130 تحليل من جهات مختلفة ما بين جهات رقابية ومنتجين ومصدرين كان لزاماً زيادة القدرة الاستيعابية بأقسام المعمل المختلفة.

4- دعم أقسام المعمل المختلفة من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات حيث تم زيادة القدرة الإستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، وتم زيادة السعة الإستيعابية بشراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة.

5- تم زيادة وإدراج أكثر من 20 تحليل جديد من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها.

6- كما أنه جاري العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً حيث بدء العمل التجريبي لفرع المعمل الجديد بمحافظة الإسماعيلية وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال تحليل ملوثات الأغذية وجاري الإستعداد لاعتماده من جهات الإعتماد الدولية.

7- شارك المعمل في أكثر من 23 ورشة عمل ومؤتمر علمي وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع جهات مختلفة.

8- نظم المعمل 2 ورشة عمل مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

9- نشر أكثر من 5 أبحاث علمية دولية بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بالإضافة إلى حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث إلى درجات باحث أول ورئيس بحوث.

10- قيام المعمل بالمساهمة في تأهيل بعض معامل الجهات الرقابية من خلال خبرائه في التدريب والإستشارات الفنية.

11- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

12-مشاركة المعمل في زيادة الصادرات الزراعية:

13- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والعنب.

14- المساهمة في فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وأندونسيا والفلبين وغير ذلك من الأسواق الأخرى والتي قامت وفود من هذه الدول بزيارة المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق.

15- واستقبل المعمل أكثر من ثلاث زيارات دولية رفيعة المستوى للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء ومنها زيارة وزير الزراعة بدولة تشاد والوفد المرافق له للإطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين.