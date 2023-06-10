وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد جاهزية الاستراحات لامتحانات الثانوية في رأس سدر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه فى إطار التحضيرات اللازمة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد حامد عقل، بجولة ميدانية لمتابعة جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال المنتدبين الذين سيشرفون على الامتحانات في مدينة رأس سدر.

ورافق وكيل الوزارة في جولته مدير إدارة رأس سدر التعليمية، محمد عيد، وتفقدا عدد (2) من الاستراحات المجهزة والتي تضم (75) سريرًا بمدرستي الشهيد سيد زكريا الابتدائية والاستراحة الملحقة بمدرسة السادات الثانوية. وتم التأكد من جودة تأثيث الاستراحات وتوفر سبل الراحة والمعيشة اللازمة بهما، بالإضافة إلى تواجد المشرفين فيهما.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد قامت بتجهيز عدد (14) استراحة بمدن المحافظة، (7) للرجال و(7) للنساء، بإجمالي (450) سرير، وتوفير سبل الراحة والمعيشة اللازمة للمنتدبين الذين سيشرفون على الامتحانات في مدن: طور سيناء، ورأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.