وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان تقدير الدرجات الدبلومات الفنية ويؤكد مراعاة الدقة

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، لجان تقدير الدرجات للدبلومات الفنية "الصناعي والزراعي"، حيث اطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح الطلاب.

وشدد على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وتنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، و نظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وخلال الزيارة، قام بتفقد جميع حجرات التصحيح بالمقار للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال التقدير، وشدد على ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، وإعطاء كل طالب حقه.

وفي نهاية الجولة بمقار التقدير، قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لجميع العاملين بمقار لجان التقدير على الجهد المبذول في عملية التقدير، والأداء المتميز، وتحقيق صالح جميع الطلاب.