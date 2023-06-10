وضع حجر أساس معهد ديني نموذجي بقرية ديو الوسطي بالسنبلاوين

الدقهلية- شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بزيارة مركز السنبلاوين لوضع حجر أساس المعهد الديني الابتدائي النموذجي بقرية ديو الوسطي بالقرية علي مساحة 1400 متر مربع، وذلك بحضور النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والشيخ الدكتور ماجد بن حمد الخزرجى رئيس ديوان المحاسبة بالإمارات والشيخ محمد رشوان رئيس المنطقة المركزية للمعاهد الأزهرية والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف.

وفي بداية اللقاء رحب نائب محافظ الدقهلية، بالحضور ونقل لهم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية ووجه الشكر للقائمين علي هذا العمل بتنفيذ هذا الصرح العلمي الكبير سواء من الجانب الإماراتى أو من أهالى القرية الذين ساهموا في توفير الأرض لإقامته.

ومن جانبه أكد اللواء هشام الحصري، علي أن هناك تناغم كبير وتعاون مستمر بين الجهاز التنفيذى للدوله ومجلس النواب لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات.