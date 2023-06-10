ننشر جداول امتحانات الدور الثانى للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربيني

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة وذلك خلال يوليو 2023.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الإمكانيات قبل بداية الامتحانات بفترة كافية، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر و تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.