اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 02:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر جداول امتحانات الدور الثانى للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط.. تعرف عليها

السبت، 10 يونيو 2023 01:00 ص
ننشر جداول امتحانات الدور الثانى للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط.. تعرف عليها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة وذلك خلال يوليو 2023.
 
ووجهت "المحافظ" تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الإمكانيات قبل بداية الامتحانات بفترة كافية، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر و تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.
 
 
الجداول (1)
الجداول (1)

الجداول (2)
الجداول (2)

الجداول (3)
الجداول (3)

الجداول (4)
الجداول (4)

الجداول (5)
الجداول (5)

الجداول (6)
الجداول (6)

الجداول (7)
الجداول (7)

الجداول (8)
الجداول (8)

الجداول (9)
الجداول (9)

 


دمياط

اخبار دمياط

تعليم دمياط

اخبار التعليم

الدور الثاني

مدارس دمياط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة