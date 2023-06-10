اليوم السابع
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مراقبة الأغذية توصى بغلق 44 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية

السبت، 10 يونيو 2023 11:36 ص
مراقبة الأغذية توصى بغلق 44 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية جانب من حملات مراقبه الأغذية
الدقهلية- محمد الحبشي

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قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 172 منشآة تبين أن 44 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة  تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 109 محاضر وسحب 57 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1200 كيلو من أغذية متنوعة و 172 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين .
 
يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 
تحرير مخالفات
تحرير مخالفات

جانب من حملات مراقبه الاغذية
جانب من حملات مراقبه الاغذية

حملات لمراقبه الاغذية
حملات لمراقبه الاغذية

ضبط مخالفات متنوعه
ضبط مخالفات متنوعه
 
 
 
 
 
 

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