محمد عبد العزيز لـ"الشاهد": الحوار الوطنى فرصة ذهبية لكل التيارات السياسية

الأمير نصرى

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو بمجلس النواب، إن حركة تمرد لم تخلق حالة الغضب ضد الجماعة الإرهابية، بل أفعال الإخوان هى التى جعلت الشعب يرى إرهابهم، والشعب هو الذى رأى الكوارث من تلك الجماعة الإرهابية خلال سنة نعتبرها سوداء فى تاريخ مصر، والبطل الحقيقى فى ثورة 30 يونيو هو الشعب المصرى.

وأضاف خلال برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، على قناة أكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى فرصة ذهبية لكل التيارات السياسية وكل صاحب رأى حتى وإن لم يكن منتمى إلى أى تيار سياسى.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: دلالة وجود نقيب الصحفيين السابق، منسقا للحوار الوطنى له رمزية مهمة، ويؤكد الجدية لطرح الرؤى ووضع حلول للمشكلات، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية بل الأرضية الوطنية هى العامل المشترك بيننا.